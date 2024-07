Frauen machen Politik Frauenpower in der Politik

Obwohl über die Hälfte der Bevölkerung im Kreis Viersen weiblich ist, spiegelt sich das in den politischen Gremien auf Stadt- und Kreisebene nicht wider. Deshalb hat ein Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Viersen in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Viersen eine Veranstaltungsreihe „Frau Macht Politik“ konzipiert. Das umfangreiche Programm, das am Donnerstag, 29. August, mit der Filmvorführung „Die Unbeugsamen“ in den Kempener Lichtspielen beginnt, richtet sich an Frauen jeden Alters.