Vandalismus auf De-Beukelaer-Gelände in Kempen Polizei stellt zwei Jugendliche

Am Sonntag eilten Streifenwagen gegen 14.15 Uhr zur Arnoldstraße in Kempen: Dort sollten Jugendliche Scheiben leerstehender Hallen auf dem Gelände von De Beukelaer beschädigen - die Hallen gelten im Internet als „Lost Places“, die Hobbyfotografen und Geocacher anziehen. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Jugendlichen. Einer der beiden gab zu, dass sie eine Scheibe beschädigt hätten: Sie wollten in die Hallen schauen. Die Polizei warnt: Das Gelände befinde sich in Privatbesitz, das Betreten sei verboten.