Hundeernährung in Kempen Auf das Futter kommt es an

Die Ernährung spielt nicht nur beim Menschen eine große Rolle: Auch bei Hunden kommt es darauf an, was im Napf landet. Schließlich heißt es: „Man ist, was man isst.“ Doch das Futterangebot ist groß, und so mancher Halter fühlt sich vom Angebot regelrecht „erschlagen“ und teilweise sogar überfordert. Und so mancher Hund hat mit Übergewicht zu kämpfen, weil es einfach zu viel des Guten ist, was im Napf landet oder zwischendurch als Leckerchen gereicht wird.