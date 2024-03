Für herausragendes kommunalpolitisches Engagement Ute Gremmel-Geuchen erhält Helene-Weber-Preis 2024

Die diesjährigen Preisträgerinnen machten Frauen Mut, „sich in einem immer noch männlich dominierten Feld zu engagieren“, so Ministerin Paus: „Es ist durch Vorurteile, Geschlechterstereotypen und strukturelle Barrieren geprägt. Sich dort zu behaupten und dran zu bleiben, kostet Kraft und Mut.“ Es brauche vereinte Kräfte, um Gleichstellung weiter voranzubringen, auch und besonders in der Kommunalpolitik, so Paus: „Bis Frauen gleichberechtigte Player in der Politik sind, gibt es noch viel zu tun.“