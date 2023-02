Karneval in Kempen 2023 KKV kürt schönste Gruppen beim Rosenmontagszug

Am besten gefielen die Wagen der KG Echte Fründe mit ihrem Motto „Das Leben wär‘ nur halb so nett, wenn keiner einen Vogel hätt’“, des Kegelclubs Pudelrudel (Thema Zirkus), der Landesliga-Aufsteiger 1997/98 (Von Katar geht es weiter in die USA), des Therapiezentrums Mario Greuel (Wild-Wild Physias) und von Family & Friends (Kempsche Lach- und Sachgeschichten).