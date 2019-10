Kempen: Urban Gardening neu im Angebot : Urban Gardening sorgt für grüne Inseln

Kempen Viele Bürger möchten ortsnah ernten und damit aktiv zum Klimaschutz beitragen. Ein konkretes Projekt entsteht gerade im Hagelkreuz. Der Zuspruch beim Auftakt war allerdings nur gering.

Da mochte der bunt umhäkelte Baum im Wendehammer an der Nansenstraße noch so hübsch einladen, die Sonne noch so schön scheinen. Aber zum Auftakt der Aktion „Urban Gardening“ am Samstagmorgen kamen nur rund 20 Besucher. Da mag am frühen Beginn um 10 Uhr gelegen haben, denn das ist nun einmal eine Zeit, wo die meisten am Samstag gerade am Frühstückstisch sitzen. Außerdem sind sicherlich viele, die eigentlich interessiert gewesen wären, schon in Urlaub. Und dann gab es ja noch den Handwerkermarkt als Konkurrenz. Also kein gut gewählter Termin. Vielleicht sollte man ihn ja zu Beginn der Pflanzzeit im nächsten Frühjahr noch einmal wiederholen.