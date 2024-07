Aus Usbekistan nach Berlin Unterwegs mit dem Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner

In Berlin wohnt Ibragimov bei einer Gastfamilie. Die Deutschen hielten sich sehr genau an Regeln, das habe man in der Corona-Zeit gesehen, sagt der junge Historiker und verweist schmunzelnd auf die deutsche Pünktlichkeit: „Für uns Usbeken heißt pünktlich eher, plus minus 30 Minuten.“ Gleichzeitig sei Deutschland ein sehr offenes Land, die Menschen seien sehr hilfsbereit, und man könne mit ihnen über viele Themen reden. Was ihm gefällt in Berlin: das große kulturelle Angebot, Theater und Oper, „bei uns zu Hause sind Hochzeiten die großen Veranstaltungen des Jahres. Aber ich komme auch aus einer traditionellen Gesellschaft in einem kleinen Dorf.“