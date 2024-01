Rundgang durch Kempen Häuschen wie aus dem Bilderbuch

Es ist ein kalter, verregneter Tag. Einer, an dem die nasse Kälte unter die Jacke und durch die warme Kleidung hindurchkriecht und am Ende des Tages so tief in den Knochen steckt, dass man gar nicht mehr richtig warm wird. Einer, an dem man am allerliebsten den ganzen Tag mit einem heißen Tee unter einer warmen Decke auf dem Sofa sitzt und nicht etwa eine Entdeckungstour durch eine Kleinstadt am Niederrhein macht. Genau das habe ich aber getan.