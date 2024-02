Fachkräftemangel in Kempen beheben Unternehmerkreis plant neues Karriere-Tool

Der Unternehmerkreis Kempen (UKK) will mit einer neuen Plattform im Internet dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Dazu will der UKK für seine Mitgliedsunternehmen – knapp 100 gehören inzwischen dem UKK an – auf seiner Homepage ein Karriere-Tool einrichten. UKK-Vorsitzender Peter Nieskens nutzte auf der Mitgliederversammlung die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen. Der UKK will über die Plattform die Möglichkeit schaffen, frühzeitig mit potenziellen Mitarbeitern in Kontakt zu treten und diesen die Vielfalt der Kempener Unternehmen schnell, kompakt und zielgerichtet darzustellen. Die Mitglieder stellen ihre beruflichen Möglichkeiten heraus, etwa Ausbildung, Praktikum, duales Studium, FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), freie Stellen.