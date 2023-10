„Blick hinter die Kulissen“ Unternehmerkreis Kempen zu Gast im Seniorenheim St.-Peter-Stift

Bei der Stiftung sind rund 250 Mitarbeitende beschäftigt. „Wir kriegen noch so gerade die Kurve, stellen aber auch intensiv heraus, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind“, betonte Brockmeyer, wie die Stiftung in Zeiten von Pflegenotstand und Fachkräftemangel aufgestellt ist. Hierzu gehöre, dass in die Häuser kräftig investiert wird, um den älteren Menschen einiges mehr über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus bieten zu können: „Allein in das St.-Peter-Stift haben wir in den letzten Jahren rund 400.000 Euro investiert, unter anderem für einen komfortablen Speisesaal und neue Küchen in den Apartments ,Wohnen mit Service‘.“