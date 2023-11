Engagement in Kempen Kempen trauert um Unternehmer Jan te Neues

Ehrenamtlich war er in vielen Bereichen tätig. Für sein Engagement erhielt er 1996 das Bundesverdienstkreuz. So war er 25 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Fogra Forschungsinstituts für Medientechnologien. Daneben setzte er sich mit Herzblut für die Kultur und den Sport in Kempen ein. Er liebte die Musik, war Mitbegründer des Kempener „Förderkreises Kultur und Wirtschaft“ und der Kempener Stiftung „Bürger für Klassik“. „Die Kultur in Kempen lag ihm sehr am Herzen“, sagt sein Sohn Tobias: „Er sagte immer: ,Das müssen wir erhalten.‘“