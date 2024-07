Polizeikontrolle in Kempen Autofahrer muss zur Blutprobe

Die Kempener Polizei hat am Dienstagmorgen einen 59-jährigen Autofahrer aus Geldern aus dem Verkehr gezogen, der auf der Straelener Straße in Kempen unterwegs war. Dort kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit. Gegen 10.20 Uhr winkten die Einsatzkräfte ein Auto raus, das bei erlaubten 50 km/h mit 62 „Sachen“ unterwegs war. Dies allein hätte ein Verwarnungsgeld von 50 Euro bedeutet. Der 59-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, auch räumte er ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Vortest verlief positiv, in der Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die Einsatzkräfte fertigten die entsprechenden Anzeigen, die Ermittlungen dauern an.