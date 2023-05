Mädchenfußball im MIttelpunkt Mädchen aus St. Hubert treffen Deutschen Meister

Die Frauen des FC Bayern München haben am Wochenende den Meistertitel geholt, als sie sich mit 11:1 gegen Turbine Potsdam durchsetzten. Zuvor unterstützten die Fußballerinnen mit einem Fotoshooting das Projekt „Mädchenfußball für Unicef“ des FC St. Hubert – für die Mädchen aus Kempen, St. Hubert, St. Tönis und Oedt ein ganz besonderes Erlebnis. Der FC wirbt für den Mädchenfußball: Unter anderem am Donnerstag, 1. Juni, treffen sich zwischen 16.30 und 18 Uhr auf dem Sportplatz an der Stendener Straße in St. Hubert interessierte Schülerinnen, um ein Mädchenfußball-Team zu bilden, teilte Karl-Heinz Josten für die Unicef-Kickerinnen und Kicker des FC St. Hubert mit. Und auch beim 37. Fußball-Turnier der Grundschulen „Young Masters 2023“, das am Sonntag, 4. Juni, Freitag, 16. Juni, Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, in St. Hubert ausgetragen wird, werden die Mädchen im Mittelpunkt stehen. Schülerinnen, die Interesse daran haben, in einem Mädchenfußball-Team des FC St. Hubert mitzuspielen, erhalten weitere Auskünfte dazu bei Babette Jung, per E-Mail an babette.jung@fcsthubert.de.