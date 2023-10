Einsatz für Kinderrechte Unicef-Kickerinnen treffen Spielerinnen aus vier Nationen

Auf Initiative der Unicef-Kickerinnen des FC St. Hubert gab es nun am Sonntag eine gemeinsame Aktion mit allen Nationalspielerinnen dieser vier Länder und den neun internationalen UEFA-Schiedsrichterinnen, um auf die Kinderrechte weltweit hinzuweisen. Christian Wiesinger vom Teammangement des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) habe geschrieben: „Wir stehen sehr gerne für Fotos zur Verfügung und zeigen Unterstützung für Kinderrechte in der Welt. Tolles Projekt und vielen Dank für Ihr Engagement für so wichtige Themen“, berichteten Jung und Josten. Auch die übrigen Nationalteam-Delegationen hätten anerkennende Worte für das ehrenamtliche Engagement für die Kinder in der Welt zum Ausdruck gebracht. „Aber nicht nur für die über 80 Nationalspielerinnen von Österreich, Ukraine, Rumänien und Deutschland war es eine tolle Sache, Solidarität mit den Kindern in den Kriegsgebieten zu zeigen, sondern auch für die jungen Nachwuchsspielerinnen vom FC St. Hubert und für die Schülerinnen einer Grundschule war das fast vierstündige Treffen ein Riesenerlebnis“, so Jung und Josten weiter.