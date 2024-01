Neue Struktur im Bistum Aachen Kempen und Tönisvorst werden ein pastoraler Raum

Was soll bleiben, was kann geändert werden, weil es in der bestehenden Form wenig Zuspruch findet? Eicker nennt als Beispiel die Kinderkirche in St. Josef: Dort treffen sich regelmäßig 60 bis 70 Familien, gestalten den Gottesdienst selbst, danach gibt es Kekse, „wir müssen dafür sorgen, dass so etwas bleibt“, sagt Eicker. Kirchenchöre hingegen haben es vielerorts schwer, viele Menschen wollen sich nicht mehr über lange Zeit binden, sind für Projektchöre aber durchaus zu haben. Die Erkenntnis daraus: „Wir brauchen offene Modelle, wo Menschen sich aus sich selbst heraus engagieren. Dann sind sie mit Feuer und Flamme dabei“, sagt Eicker.