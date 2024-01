In nur einer Nacht Unbekannte schlagen bei 35 Autos die Scheibe ein

Erneut sind in Kempen in einer Nacht zahlreiche Autos aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die meisten Fälle an der Berliner Allee, Franziskanerstraße und Siegfriedstraße registriert. Dort hatten in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte die Seitenscheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und sich an dem bedient, was sie im Auto vorfanden, beispielsweise ein Rucksack, Münzen oder Zigaretten. Noch sei man mit der Auswertung beschäftigt, berichtete eine Polizeisprecherin.