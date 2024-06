Kultur in Kempen Umjubeltes Saisonende bei Kempen Klassik

Als heftiger Kontrast erwies sich das erste der beiden Streichquartette (h-Moll op. 50) von Sergej Prokofjew (1891-1953). Das 1930 entstandene Auftragswerk beinhalte – so ein Komponistenkollege – „wahre Tiefe in der mitreißenden Melodielinie und der Intensität des Finales“. Dieses Finale mit seinen lyrisch-cantablen Passagen, den schneidenden Dissonanzen und den Klangballungen blieben in der Interpretation der Gäste besonders in Erinnerung.