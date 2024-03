Start mit den Osterferien Kempen plant Baumaßnahmen am Bongert

In den Osterferien beginnen an der Straße Bongert in Kempen Baumaßnahmen, die bis zum Herbst dauern werden. Wie das Tiefbauamt der Stadt Kempen am Mittwoch mitteilte, wird die Straße Bongert von Montag, 25. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Oktober, abschnittsweise komplett gesperrt. Die Eichendorffstraße, an der beispielsweise die Regenbogenschule liegt, wird an der Einmündung in die Straße Bongert von Montag, 25. März, bis voraussichtlich Freitag, 5. April, voll gesperrt, das ist aber die Zeit der Osterferien. Auch in Bauabschnitt vier, der für die Zeit von Mitte Juli bis Ende Oktober geplant ist, wird die Eichendorffstraße für zweite Tage gesperrt.