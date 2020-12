Kempener feiert Geburtstag : Ulrich Schorsek wird 95 Jahre alt

Kempen Der Jubilar, der am Montag Geburtstag feiert, hat ein bewegtes Leben hinter sich. Beruflich und ehrenamtlich hat er viel geleistet.

Ulrich Schorsek aus Kempen vollendet am Montag, 7. Dezember, sein 95. Lebensjahr. „Wie viel Zeit haben Sie?“, fragt er eingangs des Telefonats mit unserer Redaktion, in dem er mit großer Präzision seine Lebensstationen Revue passieren lässt.

Geboren wurde er 1925 in Düsseldorf. Sein Ziel war der Ingenieurberuf. „Doch da kamen zunächst der Krieg und Adolf“, sagt er. Mit 17 Jahren wurde er eingezogen. Er geriet er in eine zweijährige amerikanische Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Nach Kriegsende stand er vor dem Nichts. Die elterliche Wohnung in Düsseldorf war ausgebombt.