Ab 6. April in Kempen Ulrich Buchholz zeigt seine Fotografien im Klosterhof

In einem leer stehenden Ladenlokal im Klosterhof stellt ab Samstag, 6. April, der Kempener Ulrich Buchholz seine Fotografien aus. Eröffnet wird die Ausstellung um 10 Uhr im Ladenlokal an der Orsaystraße 9-11. Geöffnet ist bis 18 Uhr. Am Samstag, 6. April, ist Frühlingsfest in der Kempener Altstadt, ebenso am Sonntag, 7. April. Auch dann ist die Ausstellung im Klosterhof zu besichtigen. Anschließend kann sie immer donnerstags und freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 16 Uhr besucht werden. Darüber hinaus können Besichtigungstermine auch vereinbart werden unter Telefon 0162 9197056.