Ukrainerinnen in Kempen „Mein Traum ist das Ende des Krieges“

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 sind auch in Kempen zahlreiche Kriegsflüchtlinge angekommen. Anfang Juni zählte die ukrainische Community in der Stadt 493 Menschen; 411 sind dank umfangreicher Hilfe in privaten Wohnungen untergekommen. Um ihre Dankbarkeit zu zeigen, führen die aus der Ukraine Geflüchteten in Zusammenarbeit mit dem Team des Begegnungscafés Kempen am Freitag einen gemeinsamen Nachmittag durch – im evangelischen Gemeindezentrum an der Thomaskirche. Ein Gast von vielen: Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos).