Unternehmerkreis Kempen Verein will Themen aus dem Wirtschaftsdialog angehen

Was den Bürokratieabbau betrifft, habe der UKK beim Wirtschaftsdialog von Werbering und Verkehrsverein die Botschaft vernommen, dass es häufig am fehlenden Miteinander bei der Stadtverwaltung oder im Ordnungsdezernat fehle, sodass Paragrafen-Reiterei sinnvolle Dinge für Kempen ausbremse. „Wir appellieren alle zusammen an die Einsicht im Rathaus“, sagte Nieskens.