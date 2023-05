Photovoltaik-Ausbau Kempen liegt im Wattbewerb der Städte weiter zurück

In Kempen entscheiden sich immer mehr Menschen für erneuerbare Energien: Im ersten Quartal 2023 wurden in Kempen 73 neue Photovoltaik-Anlagen installiert, das sind fast 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das teilten Helmut Nienhaus und Michael Rumphorst von der Kempener Wattbewerbsgruppe mit. Die Anlagen würden immer leistungsfähiger, so Nienhaus und Rumphorst: Die neuinstallierten 596 Kilowatt-Peak (kWp) stellten eine Steigerung von mehr als 80 Prozent dar. Damit könnten künftig jährlich zusätzliche 507 Megawattstunden (MWh) Ökostrom produziert und 213 Tonnen CO 2 vermieden werden. Mieter können auf dem Balkon so genannte Balkonkraftwerke aufstellen. Diese Möglichkeit nutzen auch Mieterinnen und Mieter in Kempen: 24 neue Balkonkraftwerke wurden Nienhaus und Rumphorst zufolge im ersten Quartal 2023 in Kempen installiert.