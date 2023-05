Baufläche an der Ellenstraße Mittelalterliche Reste in Kempen entdeckt

Die Ellenstraße gehört zu den ältesten Straßen Kempens, möglicherweise ist sie sogar die älteste Straße der Stadt. So heißt es zumindest in einer alten Überlieferung, wie der frühere Stadtarchivar Jakob Hermes in seinem Buch „Kempen. Eine Stadt erzählt“ berichtete. Der Name der Straße rührt vermutlich von der Bezeichnung „Eyl“ her, die für ein wasserreiches Gelände steht. In einer Urkunde von 1400 ist von einem Grundstück an der „Eyler Portz“ die Rede. Die Eyler Straße hätte demnach in die sumpfigen Niederungen zwischen Schleck und Niers geführt, so Hermes.