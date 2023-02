Anmelden für „Frühjahrsputz“ am 11. März Kempener wollen in ihrer Stadt aufräumen

Beim Referat für Umwelt und Klimaschutz im Kempener Rathaus sind in den vergangenen Tagen immer mehr Anmeldungen für den diesjährigen „Frühjahrsputz“ eingetroffen. Die beliebte Umweltaktion, zu der die Stadt Kempen, die Firma Schönmackers Umweltdienste und die Rheinische Post gemeinsam einladen, findet in diesem Jahr zum 24. Mal statt. Im vergangenen Jahr nahmen über 650 Menschen teil. Am Samstag, 11. März, räumen Kempener wieder gemeinsam ihre Stadt auf, sammeln den Unrat ein, den andere Menschen achtlos fortgeworfen oder bewusst in Grünanlagen oder am Waldrand entsorgt haben.