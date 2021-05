Gründerzentrum in Kempen : TZN hilft bei der Gründung einer Fußball-Plattform

Gründerzentrum in Kempen

Maximilian Möller (l.) und Hannes Beckers gründeten „Goal Now“. Das Foto entstand am Kempener TZN, das ihnen bei der Gründung half. Foto: Jürgen Karsten

Kempen Das Technologie- und Gründerzentrum hat zwei ehemalige Fußball-Trainer beraten. Die beiden haben ein Start-Up gegründet, das das Spezialwissen von Jugendtrainern und Profi-Fußballern zu den Amateuren bringen soll.

Die Idee zu ihrer Existenzgründung entstand Anfang vergangenen Jahres, am 5. August 2020 war es dann so weit: Ihr „Baby“, die digitale Fußball-Plattform „Goal Now“, erblickte das Licht der Welt, unterstützt von einer hilfreichen Beratung durch den damaligen Gründungsberater im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen und finanziell unterstützt von einem Gründungsstipendium des Landes NRW.