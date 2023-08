Fest in Kempen-Schmalbroich Trommler- und Pfeiferkorps wird 100 Jahre alt

Zum Start ins Jubiläumswochenende geht es am Freitagabend mit einer Party unter dem Titel „Dorfbeben“ los. Einlass (ab 16 Jahre) ist ab 19 Uhr, für die Party-Musik sorgt DJ Porree. Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro, im Vorverkauf bei Schreibwaren Beckers an der Engerstraße und bei den Korps-Mitgliedern acht Euro. Für Samstag, 9. September, ist ein Festabend im Zelt geplant. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Und wer das Trommler- und Pfeiferkorps gern in Aktion bei einem Festumzug sehen und ihr Spiel hören möchte, kommt am Sonntag, 10. September, wieder: Abmarsch ist um 11 Uhr am Zelt, am Feuerwehrgerätehaus Schmalbroich geht es auch vorbei, und ab 13 Uhr klingt das Fest mit Roland Zetzen im Zelt musikalisch aus. Der Eintritt ist frei. Sowohl beim Festumzug als auch im Zelt werden die Trommler und Pfeifer Kostproben ihres Könnens geben – ihr Repertoire umfasst neben der klassischen Marschmusik auch Karnevalsstücke, Martinslieder und moderne Stimmungshits.