Ausflugstipp für den 16. März Treff der Oldtimer-Trecker auf Gut Heimendahl

Auf Gut Heimendahl in Kempen stehen am Samstag, 16. März, alte Trecker im Mittelpunkt: Der historische Gutshof wird erneut zum Treffpunkt für die Liebhaber von Oldtimer-Traktoren aus der Region. Was Georg Schumacher vor über 30 Jahren ins Leben rief, wird heute federführend von Siegfried Gorczok organisiert. Die Veranstaltung werde sehr gut angenommen, „und wir freuen uns, dass wir die Oldtimer erneut bei uns begrüßen dürfen. Es ist immer wieder ein wunderschönes Bild, wenn die Traktoren bei uns im Innenhof und darüber hinaus auf dem Gelände stehen“, sagt Andreas Cohrs vom Gut-Heimendahl-Team.