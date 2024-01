Am 9. März im Kolpinghaus Die Räuber starten neue Tour in Kempen

Für die frisch begonnene Karnevalssession haben die Räuber etliche Termine im Kalender, rund 200 Auftritte werden es am Ende der Session in und um Köln gewesen sein. Im Jubiläumsjahr geht es unter dem Motto „Dreimolelf“ dann auf Tour, von März bis Dezember werden die Räuber nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden und in Belgien zu erleben sein. Nach dem Auftritt in Kempen stehen weitere Tour-Termine unter anderem in Berlin, Bonn und Mönchengladbach an, mit dem „Räuberschiff 2024“ geht es auf Sonderreise nach Frankreich.