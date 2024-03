Vorbereitung aufs Medizinstudium Torwart des SV Thomasstadt hilft im OP

Der Torwart der A1-Fußballmannschaft des SV Thomasstadt in Kempen hat die Winterpause auf dem Sportplatz genutzt und sechs Wochen im derzeit sehr sommerlichen Tansania verbracht: In der Stadt Moshi, gelegen am Südhang des Kilimandscharo, arbeitete Hannes Behrendt in einem Krankenhaus. Für ihn eine gute Vorbereitung auf das Studium, das bald beginnt. Im April will der 18-Jährige nach Münster umziehen, um dort sein Medizinstudium aufzunehmen.