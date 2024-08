Baustelle in der Kempener Innenstadt Toilettenanlage wird am Grüngürtel gebaut

Seit einigen Wochen wird in Kempen an der Thomasstraße gegenüber der Einfahrt zum Spülwall gebaut – Warnbaken, Gitter und ein Baustellen-Klo machen die Baustelle schon von Weitem sichtbar. Errichtet wird dort „eine Toilettenanlage mit einer barrierefreien Unisex-Toilette, mit selbstreinigender Sitzbrille und in einem zweiten Raum zwei Urinale“, so das Tiefbauamt der Stadt Kempen auf Nachfrage unserer Redaktion. Schon seit Längerem suchte die Stadt nach einem Standort für eine öffentliche Toilette in der Innenstadt.