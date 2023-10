Weihnachtsbaumverkauf im Kreis Viersen „Wir möchten, dass der Weihnachtsbaum für jeden erschwinglich ist“

In NRW insgesamt steigen in diesem Jahr die Preise für Weihnachtsbäume moderat an. Das gibt zumindest der Verband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger NRW an. In der Region Kempen, Tönisvorst und Willich hingegen kommt diese Tendenz im Jahr 2023 noch nicht wirklich an. Von drei befragten Anbietern erhöht lediglich einer die Preise moderat. Die Kosten allerdings stiegen in allen Bereichen an, was die Situation für die Anbieter zunehmend schwieriger mache, betonen alle. Größter Preistreiber sei der Mindestlohn, der sich auch auch auf höhere Lohngruppen auswirke.