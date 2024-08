Termine in Kempen und Tönisvorst Vorräte an Blutkonserven werden knapp

Das Rote Kreuz bittet dringend darum, jetzt Blut zu spenden und sich vor der Blutspende einen Termin zu reservieren. Wer unter www.blutspende.jetzt oder bei der Hotline des DRK-Blutspendedienstes unter 0800 11 949 11 eine Blutspendezeit bucht, kann ohne Wartezeit Blut spenden. Die nächsten Termine im östlichen Kreis Viersen sind am Montag, 26. August, 15.30 bis 19.30 Uhr, im DRK-Heim an der Jägerstraße 14 in Tönisvorst-St.Tönis sowie am Freitag, 30. August, 15.30 bis 20 Uhr, im Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen, Kleinbahnstraße 61.