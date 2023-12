„Einfach singen!“ Mitsingkonzert bei Platen begeistert Besucher

Die Texte der Lieder werden gut lesbar für alle auf die Rückwand projiziert, sodass lästige Liedzettel entbehrlich sind. Ein so simples wie erfolgreiches Konzept. Die Gäste – die Zahl der Frauen übersteigt die der Männer – singen voller Freude und Begeisterung sehr konzentriert mit. Der Spontanchor klingt gut. Wermes‘ heller Sopran legt sich sanft darüber, übernimmt die Führung an unsicheren Stellen. Nur gelegentlich hat sie „etwas zu meckern“. Etwa bei der Aussprache in einem irischen Lied. Oder bei den Pausen, die im Text durch eine Lücke angezeigt werden: „Wer ein Solo will, muss das einfach ignorieren.“