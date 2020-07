Kempen und Tönisvorst : In allen Kirchen sind wieder Gottesdienste möglich

Kempen/Tönisvorst Ab dem 15. August gilt für die katholischen Gemeinden in Kempen und Tönisvorst eine neue Gottesdienstordnung. In allen Kirchen sind dann wieder heilige Messen möglich. Wir geben einen Überblick.

Um dennoch Gottesdienste anbieten zu können, sieht die neue Gottesdienstordnung vor, in der Vorster St.-Godehard-Gemeinde sonntags um 11.30 Uhr die Eucharistie zu feiern, in St. Cornelius in St. Tönis sonntags um 9.30 Uhr. Diese Zeiten wechseln mit Beginn des neuen Kirchenjahres am ersten Advent. Darüber hinaus gestalten engagierte Gemeindemitglieder am Samstagabend um 18 Uhr in St. Cornelius eine Wortgottesfeier, in der in der Regel auch die Heilige Kommunion ausgeteilt wird.