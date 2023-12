Nordmanntanne besonders begehrt Endspurt für den Weihnachtsbaumkauf

Weihnachten rückt immer näher – und in vielen Familien steht damit auch der Kauf des Weihnachtsbaumes an. Der Renner unter den Bäumen: die Nordmanntanne. Sie hat die Blaufichte auf der ganzen Linie überholt. „90 Prozent unserer Kunden greifen auf die Nordmänner zurück. Die restlichen zehn Prozent entscheiden sich für eine Blaufichte“, berichtet Thomas Küthen vom gleichnamigen Kempener Spargelhof am Krefelder Weg. Diesen Trend bestätigt auch Hannes von Heimendahl von Gut Heimendahl in Kempen. „Die nicht pieksende Variante der Weihnachtsbäume ist einfach beliebter, zumal sie nicht nadelt“, sagt von Heimendahl über die Nordmanntanne: „Allerdings duftet eine Blaufichte um ein Vielfaches intensiver. Für mich gehört dieser Geruch zu Weihnachten hinzu.“ Auch auf dem Schleupenhof in Tönisvorst, gelegen vor den Toren Kempens, ist die Nordmanntanne besonders gefragt, berichtet Rudolf Platen, wenngleich immer noch ein guter Teil der Kunden auch Blaufichte kaufe.