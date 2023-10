Weg zwischen Kempen und Tönisvorst Anwohner sollen Straße selbst ausbessern

Hanna und Stefan Herko wohnen am Rande von Kempen äußerst idyllisch. Mitten in den Feldern gelegen und an keinen direkten Nachbarn angrenzend, steht das von ihnen im vergangenen Jahr erworbene Haus. Weniger idyllisch ist allerdings die Anfahrt. Die beiden haben zwei Möglichkeiten, von der Straße Unterweiden auf ihre Wohnstraße Schmelendorf abzubiegen. Es gibt eine kurze und eine längere Anfahrt. „Wir wählen die längere, denn die hat weniger schlimme Schlaglöcher. Dort hat man im vergangenen Jahr nach Intervention von uns Schotter eingefüllt und diesen platt gerüttelt“, sagt Stefan Herko.