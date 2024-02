„Ein Hof voller Narren“ Tönisberger Bretterbühne probt für neue Komödie

Wer an diesem Abend im Pfarrheim an der Bergstraße in Tönisberg verschwindet, ist schwer bepackt. Taschen und Kisten werden in den Pfarrsaal geschleppt. „Wir stellen heute Abend neben der eigentlichen Probe die Kostüme zusammen und besprechen die weitere Requisite sowie das Bühnenbild“, sagt Tobias Klug, der etliche Hemden an Kleiderbügeln hängend hereinträgt – und einen großen Karton, in dem sich ein Zylinder befindet, wie er verrät.