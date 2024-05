Beliebtes Wahrzeichen und Ausflugsziel Tönisberger Bockwindmühle steht wieder

Es war ein spektakuläres Bild, das sich den Betrachtern am Dienstagmorgen bot: Per Kran wurde der Kasten der historischen Bockwindmühle, die seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel im Kempener Land darstellt, wieder auf ihren Bock gehoben. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist die Mühle an ihren angestammten Platz auf dem Hügel am Windmühlenweg zurückgekehrt. Und das sorgte dafür, dass am Mittwoch nur glückliche Gesichter zu sehen waren, als Vertreter von Stadtverwaltung, Politik und Vereinen zum Ortstermin zusammenkamen.