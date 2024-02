Unterwegs in Kempen Neuer Weg führt barrierefrei vom Wartsberg ins Dorf

So soll auch der alte Teil des Feldwegs in Richtung Dorf bis zu der Stelle, an der aktuell die Absperrung steht, in Ordnung gebracht werden. Neue Straßenlaternen mit „mitlaufendem“ und insektenfreundlichem Amber-Licht werden den neuen Teil beleuchten. Zudem werden die bislang unbefestigten Stellflächen oberhalb des Garagenhofs befestigt. Die Gesamtkosten für dieses Projekt in Tönisberg liegen ohne Grundstückserwerb laut Stadt bei 130.000 Euro.