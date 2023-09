Bildung in Kempen Tönisberger bangen um ihre Grundschule

Im ansonsten so beschaulichen Tönisberg sind viele Bewohner empört. Die Zukunft der städtischen Grundschule am Helmeskamp ist das Gesprächsthema Nummer eins. Das Schulverwaltungsamt der Stadt Kempen hat – wie in jedem Sommer – die Zahl der Schulneulinge für die einzelnen Grundschulen in Kempen für das kommende Schuljahr 2024/2025 errechnet und danach den nach dem NRW-Schulgesetz vorgeschriebenen so genannten Allgemeinen Rahmen festgelegt. Danach würde die Grundschule Tönisberg möglicherweise im neuen Schuljahr nur noch eine Eingangsklasse mit maximal 30 Erstklässlern bilden können. Sollten weitere Kinder hinzukommen, müssten diese in die Grundschule in St. Hubert gehen.