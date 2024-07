Experten geben Rat Tipps für kleine Gärten, die wenig Arbeit machen

In vielen Neubaugebieten sieht es anfangs noch recht kahl aus. Die Häuser sind gebaut, die Zäune sind gezogen. Doch hinterm Haus wachsen auf der Fläche, auf der bis vor Kurzem noch Bagger und Kran standen, weder Rasen noch Rosen. Stattdessen sprießt unerwünschtes Kraut. Wie richtet man den Garten so her, dass er der ganzen Familie Freude macht, aber auch für Vögel und Insekten etwas bietet? Dass die Neuanlage keine Unsummen verschlingt und der Garten am Ende möglichst wenig Arbeit macht?