Stadtbibliothek Kempen Krimi-Autorin Tina Schlegel liest aus Bodensee-Krimis

Am Bodensee herrscht immer eine besondere Stimmung – jedenfalls, wenn man die Krimis der Kempener Autorin Tina Schlegel liest. Der See ist nebelverhangen, glatt und still, oder rauschend und tosend im Sturm. So bildet er die etwas düstere Kulisse für die Geschichten, die Schlegel erzählt. Rund um den Bodensee schickt sie ihre Ermittler, Kommissar Paul Sito und Profiler Roman Enzig oder Kommissarin Cora Merlin auf Verbrecherjagd. Mehrere Bände sind bereits erschienen – rund um Kommissar Sito: „Schreie im Nebel“, „Die dunkle Seite des Sees“, „Der Wolf vom Bodensee“, „Still schweigt der See“ und „Tief am Grund des Sees“, mit Cora Merlin als Ermittlerin „Gewittersee“ und „So kalt der See“.