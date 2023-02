Kulturforum in Kempen Tilman Röhrig liest aus seinem Roman über Franz Marc

In den ausgewählten Lesepassagen schlug Röhrig einen Bogen von dem ersten Malsommer Marcs in Lenggries bis hin zur ersten Ausstellung des Künstlers. Eine zusätzlich gelesene Stelle war die über eine der wenigen Künstlerinnen der Zeit, Else Lasker-Schüler. Röhrig stellt in seinem Roman Franz Marc nicht auf ein Podest. Er zeigt ihn als einen Mann, der in seinem Privatleben Chaos anrichtet, weil er sich nicht auf eine Partnerin festlegen lassen möchte. Er zeigt ihn als einen Künstler, der um eine neue Malstil kämpft und unter mangelnder Anerkennung leidet.