Projekt in Kempen „Thomas-Gärten“ noch nicht entscheidungsreif

Es ist still geworden um ein Bauprojekt, das nach der Idee des Investors schon bald an zentraler Stelle in der Kempener Altstadt realisiert werden könnte. Im Juni 2023 stellte der Technische Beigeordnete der Stadt, Torsten Schröder, das Vorhaben im Planungsausschuss öffentlich vor. Seither wurde viel diskutiert über die „Thomas-Gärten“, die das Kempener Wohnungsbauunternehmen Ralf Schmitz auf dem Gelände hinter der Volksbank-Hauptstelle an der Burgstraße realisieren möchte.