Schule in Kempen Thomaeum probt für „Nacht der Kultur“ am 2. Juni

Rund 100 Schüler des Gymnasiums präsentieren an diesem Abend Arbeiten aus dem Bereich bildende Kunst, Musik und Literatur, „wobei der Literaturraum Premiere feiert. Dieses Angebot hatten wir bis jetzt noch nicht“, sagt Jürgen Hemkemeyer, der die Veranstaltung federführend betreut. Im Literaturraum wird unter anderem eine Schülerin aus ihrem bereits veröffentlichten Buch vorlesen. Generell ist es so, dass bei der „Nacht der Kultur“ Schüler ihre besonderen Talente durch ihre Werke vorstellen, die in der Schule entstanden sind. „Es sind allesamt herausragende Arbeiten, die über dem normalen Level liegen. An unserer Schule entstehen Spitzensachen – und diese wollen wir an diesem Abend auch einmal der Öffentlichkeit zeigen“, sagt Hemkemeyer. Dabei sind Arbeiten von Schülern der Stufe fünf bis zur Q2. Dazu gehören die stilvollen Kreidebilder der elfjährigen Mavie genauso wie die Wachsmalarbeiten der ein Jahr älteren Marie. Schüler der Stufen acht und neun zeigen ungewöhnliche Werke, bei denen von 2D zu 3D gewechselt wird. Vor den Stellwänden von Linn Treiling werden Auto-Enthusiasten fasziniert sein: Die Abiturientin geht von Fotografien von Sportwagen zu naturalistischen Zeichnungen bis hin zu den klaren Linien der Wagen über. Annika Schmitz, die als besondere Lernleistung Kunst als fünftes Abiturfach genommen hat, zeigt ebenso ihre Arbeiten.