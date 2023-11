Podiumsdiskussion in Kempen Themenabend zum Nahost-Konflikt lockte rund 100 Interessierte

Bei den zahlreichen Fragen aus dem Publikum offenbart sich, dass viele verstört bis entsetzt sind über wachsenden Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz, Ignoranz und Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Wie wohltuend dieser ansonsten trüb-regnerische Novembermontag in einer zerrissenen Zeit gewesen ist, mag das in eine Frage gehüllte Statement eines Zuhörers gewesen sein: „Wie wäre es, wenn wir jetzt alle aus Solidarität Kippa tragen?“ Am Ende ist der Abend ein Bekenntnis der Kempener zur Menschlichkeit gewesen.