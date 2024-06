Schulaufführung in Kempen Gezicke und Gezeter auf der Bühne

Info

Aufführungen Die Theater-AG des Gymnasiums Thomaeum zeigt die Komödie „Viel Lärm in Chiozza“ am Donnerstag, 20. Juni, und Samstag, 22. Juni, in der Aula der Schule, Am Gymnasium 4 in Kempen. Beginn ist jeweils um 19.30, Einlass um 19 Uhr.

Karten Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Karten können vorab per E-Mail an theater@thomaeum.de, Telefon 02152 41410 reserviert oder an der Abendkasse gekauft werden.