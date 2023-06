Neues Leben für Leerstand in der Innenstadt Thalia öffnet Buchhandlung in Kempen

Statt Buchungen stehen an der Engerstraße 42 in Kempen künftig Bücher im Mittelpunkt: In den früheren Räumen der Deutschen Bank – zwischen Schuh okay und Kik – eröffnet Thalia Mitte August eine Buchhandlung. Das teilte das Hagener Buchhandelsunternehmen am Dienstag mit. Schon seit einiger Zeit sind in den Räumen die Handwerker zugange, zuletzt wurde der untere Teil der Fassade modern in einem matten Anthrazit gestrichen. Die Baumaßnahmen würden voraussichtlich bis Mitte August andauern, hieß es von Thalia. Ein konkreter Eröffnungstermine stehe zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.