Elektroschrott in Massen gesammelt Thomaeum aus Kempen gewinnt beim „E-Waste-Race“

An dem Wettbewerb, der vor vier Wochen startete, nahmen acht Schulen aus dem Kreis Viersen teil. Neben dem Thomaeum nahm aus Kempen auch die Astrid-Lindgren-Schule teil, außerdem aus Willich das St.-Bernhard-Gymnasium, aus Viersen das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, das Albertus-Magnus-Gymnasium und die Paul-Weyers-Schule, aus Schwalmtal die Europaschule sowie aus Nettetal die Gesamtschule. In ihren Familien und in der Nachbarschaft sammelten die Schülerinnen und Schüler Elektroschrott, beispielsweise alte Föhne, Kaffeemaschinen, Toaster, auch unzählige Kabel schlummerten noch in den Haushalten. Teils mit Bollerwagen waren die Schüler unterwegs, um die Teile einzusammeln, die im Anschluss für den Wettbewerb auch noch fotografiert und dokumentiert wurden. Insgesamt brachten die teilnehmenden Schulen so 19.487 Teile Elektroschrott zusammen. Hinter dem Thomaeum landete das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium auf Platz 2 (5074 Teile), die Paul-Weyers-Schule auf Platz 3 (3554 Teile).